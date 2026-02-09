Російський прапор та емблема "Вагнера": у Болгарії знайшли базу бойовиків

У Болгарії громадська асоціація BOEC виявила поблизу села Кладниця в Перницькій області об'єкт, пов'язаний з російською ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite .

Георгій Георгієв, очільник BOEC, розповів, що будівля в горах над Кладницею, на думку активістів, служить базою для "терористичної діяльності". Він розповів, що об'єкт посилено охоронявся патрулями з собаками.

Зазначається, що особи, які перебували на об’єкті, були одягнені у форму з емблемою "Вагнера". Крім того, на будівлі помітили й російський прапор.

"Люди навколо будинку носять одяг та головні убори з логотипом російської воєнізованої терористичної організації "Вагнер", яка знаходиться під контролем російських спецслужб", - наголосив Георгієв.

Активісти припускають, що присутні на об'єкті особи можуть бути чинними або колишніми співробітниками служби безпеки. На їхню думку, це може пояснювати, чому жодних заходів проти них досі не було вжито.

У BOEC подали заяву до Міністерства внутрішніх справ Болгарії, в якій повідомили про присутність озброєних осіб і використання символіки російської ПВК та території країни.