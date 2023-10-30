ЧВК "Вагнера" стала подразделением Росгвардии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

В заявлении группы говорится, что всем сотрудникам "Вагнера" предложено заключить индивидуальный контракт, в противном случае они будут работать на условиях действующего.

"Вся структура "группы Вагнера", порядок работы, командиры остаются прежними", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что база "Вагнера" строится "с нуля" в зоне российской агрессии в Украине, а наемников будут готовить к работе "на ближнем" в течение шести месяцев - вероятно, речь идет о фронте в Украине.

При этом тех наемников, которые перешли в структуры под руководством Минобороны РФ, не возьмут обратно в "Вагнер".

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти предводителя Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Баруси.

А в Институте изучения войны отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.

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