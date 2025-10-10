ua en ru
России не удастся погрузить Украину в темноту: глава ДТЭК о подготовке к зиме

Пятница 10 октября 2025 10:16
России не удастся погрузить Украину в темноту: глава ДТЭК о подготовке к зиме
Автор: Ірина Глухова

России не удастся лишить Украину света и тепла этой зимой, ведь энергосистема страны значительно окрепла, а энергетические компании хорошо подготовлены к новым вызовам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию EL PAÍS.

"Они (россияне - ред.) атакуют наши объекты ежедневно с первого дня вторжения. С тех пор наша миссия заключается в восстановлении как можно большего количества генерирующих мощностей",- Тимченко.

По оценкам властей, сейчас Украина может производить меньше половины электроэнергии, чем до войны. В то же время этого количества достаточно, чтобы страна смогла пройти зиму без масштабных отключений.

"В прошлом году они повредили более 90% нашей генерирующей инфраструктуры, но нам удалось восстановиться", - отметил Тимченко.

ДТЭК готов к холодам: восстановлено до 80% генерации

Он подчеркнул, что ДТЭК хорошо подготовлен к холодному сезону.

"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы пережить зиму: у нас есть достаточные производственные мощности, как тепловые, так и гидроэлектростанции, большое количество угля на складах, а также газ, который мы продолжаем импортировать", - сказал руководитель компании.

По его словам, из 90% разрушенной генерации ДТЭК уже восстановил около 70-80%. Теперь главная задача - вернуть остальные к работе до наступления холодов, несмотря на серьезные повреждения отдельных станций.

Тимченко также отметил, что энергетики и власти сделали выводы после первых атак 2022 года.

"У нас больше опыта и оборонительных возможностей. Однако они изменили тактику, сосредоточив массированные атаки на нескольких целях. А надежность нашего оборудования ниже: некоторые станции подверглись двум, трем или даже четырем атакам", - пояснил он.

России не удастся погрузить Украину в темноту

По его словам, взаимодействие энергетиков с силами ПВО значительно улучшилось.

"Я не могу раскрывать много деталей, но могу сказать, что координация между нашим персоналом и силами противовоздушной обороны значительно улучшилась: мы можем, например, предвидеть многие из этих атак с помощью беспилотников или ракет, и это позволяет нам вносить изменения в режим работы, чтобы минимизировать ущерб", - рассказал он.

Несмотря на постоянные удары, Тимченко убежден: Украина выстоит.

"На этот раз России также не удастся погрузить Украину во тьму. Они могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему", - подчеркнул глава ДТЭК.

"Мы переживем следующую зиму, как пережили предыдущие. И уровень страданий нашего населения будет зависеть, прежде всего, от масштаба российских атак и эффективности наших воздушных сил", - добавил он.

Удары по энергетике 10 октября

В ночь на 10 октября Россия осуществила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в ряде регионов - Киеве, Сумах, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и других городах.

В Полтавской области вражеская атака повредила энергетический объект в Кременчугском районе, из-за чего часть региона осталась без света.

В Киеве зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением - без света остались шесть районов столицы. В Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Во время атаки российские войска ударили по нескольким теплоэлектростанциям компании ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования.

Также под огнем оказалась Черниговская область. По данным "Черниговоблэнерго", очередному удару подверглась Нежинщина - ночью враг попал в один из энергетических объектов региона.

Все, что известно о последствиях российской атаки 10 октября по Украине мы собрали в отдельном материале.

