Главная » Бизнес » Энергетика

На Полтавщине поврежден энергообъект, тысячи абонентов остались без света

Пятница 10 октября 2025 09:17
UA EN RU
На Полтавщине поврежден энергообъект, тысячи абонентов остались без света Фото: на Полтавщине из-за вражеской атаки поврежден энергообъект(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Полтавской области из-за вражеской атаки 10 октября поврежден энергетический объект в Кременчугском районе. Часть области осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

"Сегодня ночью враг массированно атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе", - рассказал Когут.

Виг уточнил, что без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов.

По словам главы ОВА, в области введены графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в результате атаки повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших нет.

Удары по энергетике 10 октября

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Сумах, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и других городах.

В Киеве зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов столицы. В области введены экстренные отключения электроэнергии.

Под российскими ударами оказались также Днепр и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительной информации, враг целенаправленно бил по объектам энергетической инфраструктуры.

РБК-Украина рассказывало, где в Украине введены графики отключения света.

