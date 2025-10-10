На Полтавщине поврежден энергообъект, тысячи абонентов остались без света
В Полтавской области из-за вражеской атаки 10 октября поврежден энергетический объект в Кременчугском районе. Часть области осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
"Сегодня ночью враг массированно атаковал Украину. На Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе", - рассказал Когут.
Виг уточнил, что без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов.
По словам главы ОВА, в области введены графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме того, в результате атаки повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших нет.
Удары по энергетике 10 октября
Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Сумах, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и других городах.
В Киеве зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов столицы. В области введены экстренные отключения электроэнергии.
Под российскими ударами оказались также Днепр и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительной информации, враг целенаправленно бил по объектам энергетической инфраструктуры.
