Главная » Бизнес » Энергетика

В шести районах Киева проблемы со светом, область ввела экстренные отключения

Пятница 10 октября 2025 08:18
UA EN RU
В шести районах Киева проблемы со светом, область ввела экстренные отключения Фото: в шести районах Киева проблемы со светом, область ввела экстренные отключения (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

10 октября в Киеве зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов столицы. В области введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Киевской области.

Как сообщают энергетики, причиной стали локальные аварии в сети, вызванные последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В то же время на Киевщине по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. При этом стандартные графики отключений пока не действуют.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах столицы. В компании призвали жителей Киева и области экономно потреблять электроэнергию.

Обстрел Киева 10 октября

В ночь на 10 октября Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по Киеву. В городе прогремели серии мощных взрывов, работала противовоздушная оборона. Объекты энергетической инфраструктуры стали основными целями врага.

По данным Минэнерго, той ночью российские войска нанесли массированные удары по энергообъектам по всей стране.

В результате обстрелов в Киеве пострадали люди. Сначала сообщалось о девяти раненых, пятеро из которых были госпитализированы, однако позже количество травмированных возросло до 12.

Из-за последствий массированной атаки работа киевского метрополитена сегодня, 10 октября, происходит с ограничениями. Увеличены интервалы движения поездов, временно закрыта часть станций зеленой ветки.

Также известно, что в результате ночного обстрела РФ, "Укрализныця" ограничила движение ряда пассажирских и пригородных поездов в Киевской области.

Подробнее о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Киев Электроэнергия Война в Украине
