Блэкаут в Киеве, перекрыта плотина ДнепроГЭС, погибший ребенок: какие последствия атаки РФ

Этой ночью российские военные совершили одну из самых масштабных атак по Украине. В результате вражеской агрессии в нескольких регионах нет света и есть пострадавшие.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях вражеских ударов.

Киев и область

В результате атаки РФ в столице были повреждены дома, квартиры, а также произошли пожары, которые сейчас уже ликвидированы. В частности, последствия зафиксированы в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на 4 утра:

в Печерском районе обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом,

в Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки,

в Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники,

в Подольском районе обломки упали на открытой территории.

В ГСЧС Украины подтвердили повреждения жилой застройки и объектов инфраструктуры. Чрезвычайники показали фото и уточнили, что:

в Печерском районе обломки вызвали пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам;

в Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию - без возгорания и разрушений.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что этой ночью враг осуществил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами.

Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения.

В населенных пунктах разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них обеспечен всем необходимым для помощи населению.

Также в результате вражеской атаки в Броварах повреждены:

три многоэтажных дома,

4 продуктовых киоска,

два автомобиля уничтожены,

два повреждены.

В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.

Школы и садики

По данным КГГА, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости.

Это дает людям:

тепло,

свет от генераторов,

возможность подзарядить устройства,

доступ к воде,

укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения.

В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако родителей по возможности просят оставить детей дома.

Запорожская область

Иван Федоров, глава Запорожской области заметил, что прошла еще одна тяжелая ночь.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС", - сообщил он.

По словам главы ОВА, это предупредительные меры и движение будет возобновлено как только позволит ситуация с безопасностью.

"Трагическая новость. В больнице умер 7-летний мальчик, который получил ранения из-за ночной атаки россиян", - заявил Федоров.

По его словам, медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми.

По данным Федорова, в городе уже 5 раненых.

Кировоградская область

В то же время, я сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, из-за ракетно-пушечной вражеской атаки на Кировоградщине - отключение водонасосной станции ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске.

"Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме. Работают все службы", - добавил он.

Полтавская область

Начальник Полтавской ОГА Владимир Когут добавил. что сегодня ночью на Полтавщине также работала ПВО.

В результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

"Без света остались 16578 бытовых и 800 юридических абонентов. В связи с этим в области введены ГАВ и спецГАВ. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - отметил глава ОГА.

Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало.

Днепропетровская область

Враг нанес удар и по городу Кривой Рог. По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, повреждено здание частного предприятия. Произошел пожар, который сейчас уже потушили сотрудники ГСЧС.

Трое мужчин получили ранения средней тяжести. Двое из них находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ситниченко отметил, что агрессор массированно атаковал область дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Горело и в Украинской громаде Синельниковского района. Огонь охватил комбайн, грузовик, хозяйственную постройку.

Беспилотник российской армии попал и по Николаевской громаде. Загорелся частный дом.

Под ударом также была Никопольщина. По ней противник целился артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что из-за вражеских атак есть последствия для инфраструктуры области. В частности, обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка в Каневе.

По предварительным данным, один человек травмирован.

Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС.

"Впрочем, есть последствия для инфраструктуры. Все необходимые службы работают. На данный момент за помощью к медикам обратились три человека", - сообщил он.

Черниговская область

"Черниговоблэнерго" сообщило, что в очередной раз под прицелом оказалась Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект.

"Энергетики работают над восстановлением! Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности! Берегите себя!", - добавили энергетики.

Движение транспорта

После вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает.

Для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

Укрзализныця в свою очередь обновила информацию о движении поездов.

Несмотря на блэкауты по стране, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика. Так, утренние отправления во всех направлениях состоялись в основном вовремя.

С задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:

№722 Киев - Харьков

№712 Киев - Краматорск

Утренние прибытия происходят с минимальными отклонениями от графика.

Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов.

Сложности с движением также фиксируются в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности Киев - Гребенка и Березань - Киев-Волынский.

Реакции на атаку

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет.

"Я призываю всех партнеров решительно реагировать", - подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно 10 октября - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия. Россия хуже ХАМАС", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Тогда как Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала - войну, которую она не может и не выиграет.

"В результате этого массированного удара в Запорожье погиб 7-летний мальчик, а десятки мирных жителей получили ранения по всей стране. В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровской и других областях многие люди остаются без света после российских ударов по гражданским энергетическим объектам", - подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду согласно статье II Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы.

"Давление на Москву - единственный рецепт, который может сработать, но оно должно быть сильным и консолидированным. Экономическое давление жестких санкций, военное давление усиления поддержки Украины и политическое давление полной изоляции", - подытожил Сибига.