РФ ночью атаковала несколько теплоэлектростанций, серьезно повреждено оборудование

Российские войска во время массированной атаки атаковали сразу несколько теплоэлектростанций ДТЭК, в результате обстрела серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Обстрел РФ 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела столицы ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

Под огнем оказались также Днепр и Запорожье - в результате обстрелов там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительным данным, главной целью российских атак были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне во время атаки применили более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.