РФ ночью атаковала несколько теплоэлектростанций, серьезно повреждено оборудование

Пятница 10 октября 2025 09:53
РФ ночью атаковала несколько теплоэлектростанций, серьезно повреждено оборудование Фото: РФ ночью атаковала несколько теплоэлектростанций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска во время массированной атаки атаковали сразу несколько теплоэлектростанций ДТЭК, в результате обстрела серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - отметили в компании.

Сообщается, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Обстрел РФ 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела столицы ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

Под огнем оказались также Днепр и Запорожье - в результате обстрелов там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительным данным, главной целью российских атак были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне во время атаки применили более 450 дронов и более трех десятков ракет.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

