ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне снова ударили по Фастову: повреждены дома, возникли пожары (фото)

Фастов, Киевская область, Понедельник 08 декабря 2025 09:55
UA EN RU
Россияне снова ударили по Фастову: повреждены дома, возникли пожары (фото) Фото: россияне снова ударили по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска третью ночь подряд атаковали дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела повреждены дома и возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Российские войска снова нанесли удары дронами по городу Фастов. Загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания. Пожарные ликвидировали все возгорания.

Фото: последствия удара РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Фастова

Напомним, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под ударом снова оказался город Фастов.

В ночь с 5 на 6 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине дронами и ракетами.

В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо.

В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове, "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.

Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Фастов Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте