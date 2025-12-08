ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни знову вдарили по Фастову: пошкоджені будинки, виникли пожежі (фото)

Фастів, Київська область, Понеділок 08 грудня 2025 09:55
UA EN RU
Росіяни знову вдарили по Фастову: пошкоджені будинки, виникли пожежі (фото) Фото: росіяни знову вдарили по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська третю ніч поспіль атакували дронами Фастів Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Російські війська знову завдали ударів дронами по місту Фастів. Зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м", - повідомили у ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Вогнеборці ліквідували всі загоряння.

Фото: наслідки удару РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Фастова

Нагадаємо, російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київську область. Пізно ввечері 7 грудня під ударом знову опинилося місто Фастів.

У ніч з 5 на 6 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні дронами та ракетами.

Зокрема, у Фастові виникли пожежі, а також був зруйнований залізничний вокзал та моторно-вагонне депо.

У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові, "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в ніч на 7 грудня росіяни теж атакували Україну дронами й не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Фастов Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті