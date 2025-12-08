Росіяни знову вдарили по Фастову: пошкоджені будинки, виникли пожежі (фото)
Російські війська третю ніч поспіль атакували дронами Фастів Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Російські війська знову завдали ударів дронами по місту Фастів. Зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м", - повідомили у ДСНС.
Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Вогнеборці ліквідували всі загоряння.
Фото: наслідки удару РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Обстріли Фастова
Нагадаємо, російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київську область. Пізно ввечері 7 грудня під ударом знову опинилося місто Фастів.
У ніч з 5 на 6 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні дронами та ракетами.
Зокрема, у Фастові виникли пожежі, а також був зруйнований залізничний вокзал та моторно-вагонне депо.
У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові, "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.
Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, в ніч на 7 грудня росіяни теж атакували Україну дронами й не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.