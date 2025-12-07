ua en ru
Дроны третью ночь подряд атакуют Киевскую область, в Фастове снова взрывы

Воскресенье 07 декабря 2025 23:58
Дроны третью ночь подряд атакуют Киевскую область, в Фастове снова взрывы Фото: в Фастове снова прогремела серия взрывов (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют Киевскую область. Сейчас, поздно вечером 7 декабря, под ударом снова город Фастов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении в 22:48.

После этого Воздушные силы ВСУ проинформировали, что на Фастов летит по меньшей мере один дрон. Параллельно во многих Telegram-каналах появились видео со взрывами в городе.

Между тем, по состоянию на 23:47 военные снова призывают жителей Фастова быть в укрытиях.

Обстрел Фастова

Напомним, что в ночь с 5 на 6 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Для удара враг применял дроны и ракеты.

В частности, той ночью под удар попал Фастов. В городе возникли пожары, а также были разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове, компания "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.

Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.

Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - смотрите в материале РБК-Украина.

