Дроны третью ночь подряд атакуют Киевскую область, в Фастове снова взрывы

Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют Киевскую область. Сейчас, поздно вечером 7 декабря, под ударом снова город Фастов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении в 22:48.

После этого Воздушные силы ВСУ проинформировали, что на Фастов летит по меньшей мере один дрон. Параллельно во многих Telegram-каналах появились видео со взрывами в городе.

Между тем, по состоянию на 23:47 военные снова призывают жителей Фастова быть в укрытиях.