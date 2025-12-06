"Укрзалізниця" меняет маршруты поездов через Фастов, который был атакован РФ

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Армия РФ в ночь на 6 декабря атаковала Украину. Одновременно с массированным налетом дронов противник применил баллистику и ракеты "Кинжал", есть информация о прилетах как минимум в Фастове под Киевом, Днепре и области.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека, сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

В Вышгородском районе женщина госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь оказана на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина - у него рваная рана левой голени. В госпитализации не нуждается.

О последствиях массированной атаки по Украине - читайте в материале РБК-Украина.