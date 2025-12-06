Ночная атака на Фастов и не только: появились фото последствий в Киевской области

Этой ночью, 6 декабря, российские войска атаковали Киевскую область, в частности Фастов. Спасатели показали фото последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как отметили в ГСЧС, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы находились под массированным обстрелом россиян. Три человека травмированы.

В Фастове возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно - вагонного депо.

В селе Новые Петровцы из-за обломков дрона возник пожар в складском здании на площади 5500 кв. м.

Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.

В селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Фото: последствия обстрела Киевской области (ГСЧС)