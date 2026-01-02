Россияне снова обстреляли Херсонскую ТЭЦ: на станции четыре прилета

Российские оккупанты утром 2 января снова обстреляли Херсонскую ТЭЦ. На территории станции было по меньшей мере четыре прилета, из-за постоянных атак ТЭЦ больше не может работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, Херсонскую ТЭЦ обстреливали в течение двух дней из артиллерии и били по ней дронами. За двое суток было зафиксировано более 10 прицельных ударов по территории объекта, очередная атака произошла утром 2 января, было не менее четырех прилетов.

"Наши специалисты работают на месте, насколько это возможно: оценивают степень разрушений и планируют дальнейшие действия. Для нас принципиально защищать людей и быстро реагировать даже в таких условиях", - отметил Корецкий.

При этом он отметил, что из-за постоянных атак РФ Херсонская ТЭЦ в привычном режиме работать больше не может. Поэтому в координации с местными властями решается вопрос, как быстрее обеспечить жителей Херсона теплом.

"В частности, мы уже доставили тысячу электрообогревателей для жителей. Также обеспечим еще 500 обогревателей с газовыми баллонами. Дополнительно тысячу таких же - мы уже закупили и ждем доставку, чтобы передать городу", - заверил Корецкий.