Главная » Новости » Война в Украине

РФ нанесла удар по Херсонской ТЭЦ: есть значительные разрушения

Херсон, Воскресенье 28 декабря 2025 16:53
UA EN RU
РФ нанесла удар по Херсонской ТЭЦ: есть значительные разрушения Фото: российские оккупанты почти каждый день атакуют Херсонскую ТЭЦ (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

В воскресенье, 28 декабря, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсонской теплоэлектроцентрали. В результате обстрела есть пострадавшая, зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Нафтогаза".

Отмечается, что станция претерпела значительные разрушения - сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

Кроме того, пострадала одна из работниц предприятия. Женщину госпитализировали, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города", - сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Предыдущие обстрелы Херсонской ТЭЦ

Напомним, 17 декабря россияне обстреляли Херсонскую ТЭЦ. Из-за этого задерживалось начало ликвидации последствий прошлых российских терактов.

Отметим, что 6 декабря российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов. Начальник Херсонской ОГА Александр Толоконников отметил, что восстановить ее будет крайне сложно и тысячи людей остались без тепла.

Ранее, 3 декабря, "Нафтогаз" сообщал, что российские террористы совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате теракта оккупантов станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена.

По данным ОВА, в результате прекращения работы ТЭЦ остались без отопления и света 470 домов и всего 40,5 тысячи абонентов.

