РФ нанесла удар по Херсонской ТЭЦ: есть значительные разрушения

В воскресенье, 28 декабря, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсонской теплоэлектроцентрали. В результате обстрела есть пострадавшая, зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "Нафтогаза".

" Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города", - сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Кроме того, пострадала одна из работниц предприятия. Женщину госпитализировали, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что станция претерпела значительные разрушения - сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара .

Предыдущие обстрелы Херсонской ТЭЦ

Напомним, 17 декабря россияне обстреляли Херсонскую ТЭЦ. Из-за этого задерживалось начало ликвидации последствий прошлых российских терактов.

Отметим, что 6 декабря российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов. Начальник Херсонской ОГА Александр Толоконников отметил, что восстановить ее будет крайне сложно и тысячи людей остались без тепла.

Ранее, 3 декабря, "Нафтогаз" сообщал, что российские террористы совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате теракта оккупантов станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена.

По данным ОВА, в результате прекращения работы ТЭЦ остались без отопления и света 470 домов и всего 40,5 тысячи абонентов.