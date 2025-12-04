ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Оккупанты полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ: станция не работает, есть раненые

Херсон, Четверг 04 декабря 2025 19:40
Оккупанты полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ: станция не работает, есть раненые Иллюстративное фото: пожар на ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Во время обстрела россиянами Херсонской ТЭЦ 3 декабря станция практически уничтожена.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в НАК"Нафтогаз Украины".

В компании отметили, что 3 декабря российские войска осуществили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ", в результате чего станция практически уничтожена, а ее работа полностью прекращена.

Во время обстрела пострадали сотрудники предприятия, которые находились на территории ТЭЦ в момент атаки. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

"Херсонская ТЭЦ - исключительно гражданский объект, предназначенный для обеспечения теплом жителей города. Россияне системно обстреливают его - это терроризм", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Фото и видео, обнародованные предприятием, демонстрируют масштабы разрушений, которым подверглась станция. Эксперты сейчас оценивают повреждения и разрабатывают план восстановления работы ТЭЦ в безопасном режиме.

Известно, что Херсонская ТЭЦ остановила работу утром 4 декабря, оставив без централизованного отопления 470 домов, охватывающих более 40,5 тысяч абонентов. Городские власти сейчас ищут альтернативные способы обогрева для этих домов.

В "Нафтогазе" отмечают, что атаки на гражданскую инфраструктуру не только создают угрозу для жизни людей, но и имеют целью давление на мирное население и дестабилизацию энергетической системы региона. Предприятие призывает международное сообщество осудить обстрелы гражданских объектов и усилить санкции против РФ.

Стоит напомнить, что Херсон находился под оккупацией россиян со 2 марта 2022 года. Силы обороны в сентябре начали операцию по освобождению города. Уже 11 ноября 2022 года украинские военные вошли в Херсон, вернув его под контроль Украины.

С тех пор российские агрессоры систематически атакуют жилую и гражданскую инфраструктуру Херсонщины - в рамках регулярных обстрелов области.

Кроме того, с сентября 2025 года оккупанты разбрасывают противопехотные мины на улицах жилых кварталов Херсона.

