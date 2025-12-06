ua en ru
По Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 снарядов, тысячи людей без тепла, - ОВА

Украина, Херсон, Суббота 06 декабря 2025 17:59
По Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 снарядов, тысячи людей без тепла, - ОВА Иллюстративное фото: в Херсоне без отопления десятки домов после теракта России на ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов. Восстановить ее будет крайне сложно, сейчас тысячи людей остались без тепла.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

По его словам, по Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 вражеских снарядов. Объект получил серьезные разрушения, восстановить его будет очень сложно. Сейчас из-за российских терактов без света и тепла остаются более 40 тысяч абонентов.

С другой стороны, количество людей, которые вынуждены находиться без отопления и электричества, меньше, поскольку фактически жители есть только в 25% квартир. Но местные власти все равно ищут пути обеспечения людей хотя бы теплом - желательно децентрализованно.

"Мы также обратились к благотворителям. В самой городской администрации есть еще запасы калориферов, и "Нафтогаз" пошел навстречу также людям Херсона и, чтобы обеспечить те квартиры, которые без тепла, электрообогревателями, чтобы они пережили эту зиму. Но при этом и не оставляем надежду восстановить ТЭЦ. И будем делать все, что для этого нужно", - сказал Толоконников, комментируя ситуацию.

Отметим, что по данным "Нафтогаза", 3 декабря российские войска совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате российского теракта станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена.

По данным ОВА, в результате прекращения работы ТЭЦ остались без отопления и света 470 домов и всего 40,5 тысячи абонентов. ОВА изучает варианты альтернативного обеспечения домов теплоснабжением.

