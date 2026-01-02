ua en ru
Росіяни знову обстріляли Херсонську ТЕЦ: на станції чотири прильоти

Україна, Херсон, П'ятниця 02 січня 2026 17:26
UA EN RU
Росіяни знову обстріляли Херсонську ТЕЦ: на станції чотири прильоти Ілюстративне фото: Херсон залишився без опалення через численні удари по ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вранці 2 січня знову обстріляли Херсонську ТЕЦ. На території станції було щонайменше чотири прильоти, через постійні атаки ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

За словами Корецького, Херсонську ТЕЦ обстрілювали впродовж двох днів з артилерії та били по ній дронами. За дві доби було зафіксовано понад 10 прицільних ударів по території об'єкта, чергова атака сталася вранці 2 січня, було не менше чотирьох прильотів.

"Наші фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії. Для нас принципово захищати людей і швидко реагувати навіть у таких умовах", - зазначив Корецький.

При цьому він зазначив, що через постійні атаки РФ Херсонська ТЕЦ у звичному режимі працювати більше не може. Тому в координації з місцевою владою вирішується питання, як найшвидше забезпечити мешканців Херсону теплом.

"Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", - запевнив Корецький.

Зазначимо, 30 грудня в Херсонській МВА підтвердили, що окупанти майже щодня обстрілюють ТЕЦ, через що відновити її роботу наразі неможливо. Місцева влада шукає альтернативні способи опалення для мешканців міста після серії атак ворога по об'єкту.

Ще 3 грудня "Нафтогаз" повідомляв, що російські терористи здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ". Внаслідок теракту станція була фактично знищена, її робота припинена. А 6 грудня російські окупанти додатково випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів.

17 грудня росіяни вчергове обстріляли Херсонську ТЕЦ. Через це довелося знову відкласти початок робіт з ліквідації минулих атак ворога. Черговий сильний обстріл стався 28 грудня - через атаки РФ на ТЕЦ були значні руйнування інфраструктури. Станом на зараз Херсонська ТЕЦ фактично нефункціональна.

