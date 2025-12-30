В Херсоне не могут восстановить ТЭЦ, ищут альтернативы

В Херсоне оккупанты почти ежедневно обстреливают ТЭЦ, из-за чего восстановить ее работу пока невозможно. Местные власти ищут альтернативные способы отопления для жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Херсонской ОГА Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

Он отметил, что из-за обстрелов без централизованного теплоснабжения в Херсоне остаются 470 многоквартирных домов, подключенных к сети ТЭЦ.

"Мы рассматриваем несколько вариантов помощи, чтобы кроме ТЭЦ люди имели возможность чем-то отапливать свои дома", - рассказал Толоконников.

По словам чиновника, уже завезли электрообогреватели, которые передают преимущественно социально незащищенным слоям населения.

Компания "Нафтогаз" также предоставила калориферы для жителей. Кроме того, продолжается работа над альтернативными способами подачи централизованного тепла, детали которых пока не разглашают из соображений безопасности.

Толоконников добавил, что 45 населенных пунктов прибрежной зоны до сих пор остаются без электроэнергии.

"Там мы пока не можем подключить, потому что постоянно 'прилеты' туда, где мы только отработали. Бывает, что попадало, где именно работают электрики, и люди, которые поехали на работу, получали ранения. Поэтому пока там невозможно подключить, пока ситуация с безопасностью не позволяет", - пояснил он.