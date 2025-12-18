ua en ru
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, могут быть перебои с отоплением, - ОВА

Украина, Херсон, Четверг 18 декабря 2025 09:31
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, могут быть перебои с отоплением, - ОВА Иллюстративное фото: из-за терактов РФ в Херсоне большие проблемы с отоплением(Getty Images)
Автор: Антон Корж

Херсонская ТЭЦ находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Из-за этого не удается начать ликвидацию последствий прошлых российских терактов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты развернули активный террор против теплоэнергетики. Так, в течение 17 декабря россияне обстреливали коммунальную и энергетическую инфраструктуру.

"Это и энергетика, в трансформатор было попадание и здание "Водоканала". Прилет был рядом. Там работают станции. Также по сети газового хозяйства есть попадания", - отметил он.

По словам Толоконникова, особое внимание российские террористы уделяют Херсонской ТЭЦ. Вследствие постоянных атак РФ ликвидировать последствия прошлых обстрелов пока невозможно.

"Ну и как всегда по Херсонской ТЭЦ продолжаются обстрелы, из-за чего мы не можем приступить к ликвидации еще предыдущих обстрелов потому, что под постоянным обстрелом ТЭЦ", - резюмировал он.

Отметим, что 6 декабря Толоконников сообщал - российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов. Восстановить ее будет крайне сложно, сейчас тысячи людей остались без тепла.

До этого, 3 декабря, "Нафтогаз" сообщил, что террористы РФ совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате российского теракта станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена.

По данным ОВА, в результате прекращения работы ТЭЦ остались без отопления и света 470 домов и всего 40,5 тысячи абонентов. ОВА изучает варианты альтернативного обеспечения домов теплоснабжением.

