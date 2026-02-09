Россияне ударили дроном по Харькову: враг повредил авто, в доме выбиты окна

Российские оккупанты поздно вечером, 9 февраля, атаковали дроном Шевченковский район Харькова. В результате удара повреждены несколько машин, а также окна в доме.

Согласно сообщению Терехова, россияне примерно в 22:27 ударили беспилотником "Молния" по Шевченковскому району города. Впоследствии оказалось, что удар пришелся недалеко от жилых домов, в результате чего пострадали авто и дома вокруг. Позже Синегубов уточнил, что поврежден только один дом. "По уточненной информации, в результате удара вражеского БПЛА в Шевченковском районе города повреждены два легковых автомобиля, остекление окон многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении. По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.