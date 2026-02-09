Росіяни вдарили дроном по Харкову: ворог пошкодив авто, у будинку вибиті вікна

Російські окупанти пізно ввечері, 9 лютого, атакували дроном Шевченківській район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено кілька машин, а також вікна у будинку.

Згідно допису Терехова, росіяни приблизно о 22:27 вдарили безпілотником "Молнія" по Шевченківському району міста. Згодом виявилося, що удар прийшовся неподалік житлових будинків, внаслідок чого є постраждали авто та будинки навколо. Пізніше Синєгубов уточнив, що пошкоджено лише один будинок. "За уточненою інформацією, внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі міста пошкоджено два легкових автомобілі, скління вікон багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні. За словами глави ОВА, обійшлося без постраждалих.