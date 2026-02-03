ТЭЦ-5 и подстанции повреждены: Харьков объявил чрезвычайную ситуацию

В результате массированного ночного удара в Харькове повреждены ТЭЦ-5 и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". Большое количество людей осталось без тепла, в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского горсовета и комментарий городского головы Игоря Терехова каналу "Думка ".

Сегодня состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Авария на энергообъектах была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня.

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - подчеркнул Терехов.

По его словам, под угрозой были 1200 домов, но благодаря блочномодульным котельным и альтернативным источникам теплоснабжения были запитаны 300 домов. Он также добавил, что было принято решение о сливе теплоносителя, поскольку в морозы это единственное, что позволяет сохранить систему теплоснабжения.

В результате в Харькове было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. По словам городского головы, без тепла остались почти 105 тысяч человек.

Он рассказал, что без тепла находятся дома в Шевченковском, Новобаварском, Холодногорском и частично Киевском районах.

Свет и Пункты несокрушимости

Кроме того, правительство увеличит для города лимиты электроэнергии, чтобы не отключать тех, кто находится без отопления, что позволит гражданам пользоваться отопительными приборами. Терехов также добавил, что Харькову удалось оживить метро и электротранспорт.

"У нас работает 101 Пункт несокрушимости, в которых могут находиться люди круглые сутки. В случае необходимости будем устанавливать палатки - 50 палаток для того, чтобы люди находились в более-менее нормальных условиях", - сказал он.

Харьковский голова добавил, что есть договоренность с "Укрзализныцей", которая предоставит шесть вагонов, в которых смогут находиться люди.