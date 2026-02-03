ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Харьков под ударом более трех часов: РФ бьет по энергетике, из труб сливают воду

Вторник 03 февраля 2026 04:41
UA EN RU
Харьков под ударом более трех часов: РФ бьет по энергетике, из труб сливают воду Фото: в Харькове круглосуточно работают 101 пункт Незламности (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне атаковали Харьков дронами и ракетами в ночь на 3 февраля. Враг целенаправленно бил по энергетике в мороз, что привело к определенным последствиям и вынужденным решениям.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях атаки на Харьков.

Главное:

  • Харьков атаковали дроны и баллистики
  • В городе неоднократно прозвучала серия мощных взрывов
  • Под ударом энергетика, что заставило слить воду из труб;
  • пострадали два человека.
  • Броварская и Изюмская громады в области остались без света

Чем била РФ

Харьков с вечера 2 февраля был атакован дроном. С наступлением новых суток на город неоднократно летела баллистика. Взрывы от ракет раздавались периодически и в целом продолжались несколько часов.

"Обстрел Харькова продолжается уже более трех часов", - сообщил мэр Игорь Терехов в 03:39.

Что известно о последствиях

По словам Терехова, россияне целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре. Цель - нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз.

Удары заставили спустить воду из труб, в результате чего 820 домов сейчас без тепла.

"Мы уже понимаем, что придется принимать тяжелые решения. Одно из них - вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны перебои в работе городского электротранспорта, поэтому чтобы город не остановились, власти запустят дополнительные автобусные маршруты.

Кроме того, в связи с такой ситуацией в городе круглосуточно будут работать 101 пункт несокрушимости и при необходимости будут открыты дополнительные пункты обогрева.

Что известно о пострадавших

В одном из сообщений глава ОВА Олег Синегубовв проинформировал, что в Харькове двое пострадавших - 27-летний и 58-летний мужчины.

Последствия в области

По данным местных властей, Броварская и Изюмская громады остались без света. Причина - аварийная ситуация на объектах энергообеспечения.

Напомним, что этой ночью Украина в очередной раз переносит комбинированную атаку РФ. Кроме Харькова, взрывы раздавались в Киеве, Днепре и Сумах. Все подробности относительно взрывов и примененных средств атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что в Киеве повреждения и другие последствия зафиксированы сразу в пяти районах. Все подробности мы собрали в отдельном материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков Энергетики Российская Федерация
Новости
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом