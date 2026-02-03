Харьков под ударом более трех часов: РФ бьет по энергетике, из труб сливают воду

Россияне атаковали Харьков дронами и ракетами в ночь на 3 февраля. Враг целенаправленно бил по энергетике в мороз, что привело к определенным последствиям и вынужденным решениям.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о последствиях атаки на Харьков.

Главное:

Харьков атаковали дроны и баллистики

В городе неоднократно прозвучала серия мощных взрывов

Под ударом энергетика, что заставило слить воду из труб;

пострадали два человека.

Броварская и Изюмская громады в области остались без света

Чем била РФ

Харьков с вечера 2 февраля был атакован дроном. С наступлением новых суток на город неоднократно летела баллистика. Взрывы от ракет раздавались периодически и в целом продолжались несколько часов.

"Обстрел Харькова продолжается уже более трех часов", - сообщил мэр Игорь Терехов в 03:39.

Что известно о последствиях

По словам Терехова, россияне целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре. Цель - нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз.

Удары заставили спустить воду из труб, в результате чего 820 домов сейчас без тепла.

"Мы уже понимаем, что придется принимать тяжелые решения. Одно из них - вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны перебои в работе городского электротранспорта, поэтому чтобы город не остановились, власти запустят дополнительные автобусные маршруты.

Кроме того, в связи с такой ситуацией в городе круглосуточно будут работать 101 пункт несокрушимости и при необходимости будут открыты дополнительные пункты обогрева.

Что известно о пострадавших

В одном из сообщений глава ОВА Олег Синегубовв проинформировал, что в Харькове двое пострадавших - 27-летний и 58-летний мужчины.

Последствия в области

По данным местных властей, Броварская и Изюмская громады остались без света. Причина - аварийная ситуация на объектах энергообеспечения.