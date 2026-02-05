ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки РФ

Харьков, Четверг 05 февраля 2026 14:47
UA EN RU
В Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки РФ Фото: в Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате утренней атаки россиян 5 февраля по энергетической инфраструктуре Харькова в городе наблюдаются перебои или полное отсутствие энергоснабжения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Читайте также: Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно графиков отключений света в Украине

"Была остановка общественного транспорта, была остановка метрополитена. Кроме этого остановился практически весь электротранспорт. Тяжелые разрушения энергетические, которые есть сегодня. Есть перебои с энергоснабжением. Сейчас мы работаем, работают энергетические службы, чтобы сделать все возможное, чтобы более стало восстановить электроснабжение", - рассказал Терехов.

По его словам, пока нельзя оценить количество абонентов, которые остаются без питания.

В домах, которые накануне в результате российских атак остались без тепла, также может отсутствовать энергоснабжение.

Мэр отметил, что есть такие случаи, когда в этих домах нет света 3-5 часов. Но "Харьковоблэнерго" делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

"Энергетики корректируют, когда есть заявления, а у нас есть такой мониторинг, они стараются все возможное сделать, чтобы подключить как можно быстрее. У них есть определенные проблемы и определенные возможности. Эти проблемы стали глубже после сегодняшних ударов по энергетике. Но есть договоренности. Я на связи с руководством облэнерго, чтобы корректировать эти отключения, если они есть, чтобы они были очень-очень короткими", - добавил Терехов.

Отключение света в Украине

Напомним, с осени российские оккупанты регулярно атакуют украинские энергетические объекты, в результате чего ежедневно во всех областях Украины действуют графики отключений света.

Кроме того, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Самая сложная ситуация остается в Киеве, поскольку россияне сильно повредили столичные ТЭЦ.

В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, она была практически полностью разрушена. Россия ударила по этому объекту в пик морозов, часть жителей Киева осталась без отопления.

По состоянию на 5 февраля в Киеве более 1110 жилых домов остаются без отопления уже третий день. Ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним и позавчерашним днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Терехов Харьков Электроэнергия Отключения света Энергетики
Новости
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ