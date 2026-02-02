Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по рынку в Харькове (facebook.com DSNSKHARKIV )

Российская армия днем понедельника, 2 февраля, дроном ударила по рынку в одном из районов Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.