РФ ударила дроном по рынку в Харькове

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 14:49
РФ ударила дроном по рынку в Харькове Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по рынку в Харькове (facebook.com DSNSKHARKIV )
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем понедельника, 2 февраля, дроном ударила по рынку в одном из районов Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По данным Терехова, около 14:30 вражеский дрон нанес удар боевым дроном по Слободскому району. Впоследствии стало известно, что враг попал по местному рынку.

По состоянию на 14:40 известно как минимум об одном пострадавшем в результате российского удара. Данные о разрушениях - уточняются.

Уже в 14:45 стало известно, что количество пострадавших возросло до двух человек. Также изуродованы несколько торговых павильонов

Удары РФ по Харькову и области

30 января российские войска нанесли удар баллистической ракетой по складам американской компании в Харьковской области. По данным спасателей, ракета попала в складское здание гражданского предприятия в пригороде Харькова, что вызвало масштабный пожар площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Ранее, 27 января, оккупанты атаковали беспилотником пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара погибли люди, есть также раненые.

Кроме того, 26 января из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры в регионе без электроснабжения остались несколько населенных пунктов, в частности Чугуев. Тогда же ранения получили двое гражданских.

