Россияне запустили группы "Шахедов": где в Украине объявлена тревога

Российская армия вечером понедельника, 22 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Дроны зафиксированы на разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще около 17:00. Группы дронов были замечены в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Обновлено в 22:15 По данным Воздушных сил, "Шахеды" замечено как на юге, так и на севере: группа БпЛА на Харьковщине - курс западный.

новая группа БпЛА на Харьковщине - юго-западным курсом.

новая группа БпЛА на севере Черниговщины - курсом на юг.

группа БпЛА на Запорожье - курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на Днепропетровщине - в западном направлении.

БпЛА на Николаевщине - в юго-западном направлении.

БпЛА из акватории Черного моря - в направлении Одесской области. По состоянию на 21:00 дроны зафиксированы: на Сумщине курсом на Полтавщину.

группа БпЛА на Харьковщине курс юго-западный.

группа БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.

группа БпЛА на Николаевщине курсом на Одесщину. Обстрел Украины 22 сентября