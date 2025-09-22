Россияне запустили группы "Шахедов": где в Украине объявлена тревога
Российская армия вечером понедельника, 22 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Дроны зафиксированы на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще около 17:00. Группы дронов были замечены в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
Обновлено в 22:15
По данным Воздушных сил, "Шахеды" замечено как на юге, так и на севере:
- группа БпЛА на Харьковщине - курс западный.
- новая группа БпЛА на Харьковщине - юго-западным курсом.
- новая группа БпЛА на севере Черниговщины - курсом на юг.
- группа БпЛА на Запорожье - курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА на Днепропетровщине - в западном направлении.
- БпЛА на Николаевщине - в юго-западном направлении.
- БпЛА из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.
По состоянию на 21:00 дроны зафиксированы:
- на Сумщине курсом на Полтавщину.
- группа БпЛА на Харьковщине курс юго-западный.
- группа БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.
- группа БпЛА на Николаевщине курсом на Одесщину.
Обстрел Украины 22 сентября
Вечером 21 сентября российские войска совершили атаку по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за угрозы ударов в нескольких областях объявляли воздушную тревогу.
Под огонь врага попали не только Киевская, но и Сумская область и ряд других регионов.
Утром 22 сентября оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, сбросив на город около пяти управляемых авиабомб. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека.
Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.