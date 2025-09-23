ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Запорожье прогремели взрывы: на город летели КАБ и дрон

Вторник 23 сентября 2025 00:28
UA EN RU
В Запорожье прогремели взрывы: на город летели КАБ и дрон Фото: информации о последствиях пока нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 23 сентября атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В Запорожье были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:11.

За несколько минут до взрывов глава ОВА предупреждал, что в направлении Запорожья летит КАБ. Кроме того, в направлении Заводского района города летел дрон.

Оновлено о 00:30

Федоров уточнив, що через атаку РФ у приватній забудові виникла пожежа.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

В Запорожье прогремели взрывы: на город летели КАБ и дрон

Обстрел Запорожья

Напомним, что рано утром, 22 августа, россияне тоже атаковали Запорожье. Враг ударил по городу авиабомбами.

В результате атаки горело двухэтажное здание и 5 авто. Кроме того, из-за вражеского обстрела погибло трое человек - две женщины и один мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"