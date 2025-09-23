В Запорожье прогремели взрывы: на город летели КАБ и дрон
Россияне в ночь на 23 сентября атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"В Запорожье были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:11.
За несколько минут до взрывов глава ОВА предупреждал, что в направлении Запорожья летит КАБ. Кроме того, в направлении Заводского района города летел дрон.
Федоров уточнив, що через атаку РФ у приватній забудові виникла пожежа.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрел Запорожья
Напомним, что рано утром, 22 августа, россияне тоже атаковали Запорожье. Враг ударил по городу авиабомбами.
В результате атаки горело двухэтажное здание и 5 авто. Кроме того, из-за вражеского обстрела погибло трое человек - две женщины и один мужчина.