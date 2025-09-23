ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: "Укрзализныця" назвала рейсы

Вторник 23 сентября 2025 07:42
UA EN RU
В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: "Укрзализныця" назвала рейсы Фото: 5 рейсов движутся с задержкой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов и повреждения ряд поездов едут с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" и канал главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", - информирует УЗ.

Также компания уточнила, что задержки касается рейсов

  • №54 Одесса - Днепр;
  • №254 Одесса - Кривой Рог;
  • №51 Одесса - Запорожье;
  • №128 Львов - Запорожье;
  • №92 Одесса - Краматорск.

В то же время глава Кировоградской ОГА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.

В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: &quot;Укрзализныця&quot; назвала рейсы

Однако пока непонятно, УЗ и Райкович говорят об одном и том же объекте, или же о разных.

Атака РФ по железнодорожным путям

Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуры Украины, которая продолжается до сих пор.

Напомним, 17 сентября УЗ сообщила, что россияне ударили по железной дороге, в результате чего было обесточивания и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Кировоградская область Война в Украине
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"