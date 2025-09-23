В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: "Укрзализныця" назвала рейсы
Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов и повреждения ряд поездов едут с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" и канал главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.
"Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", - информирует УЗ.
Также компания уточнила, что задержки касается рейсов
- №54 Одесса - Днепр;
- №254 Одесса - Кривой Рог;
- №51 Одесса - Запорожье;
- №128 Львов - Запорожье;
- №92 Одесса - Краматорск.
В то же время глава Кировоградской ОГА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.
Однако пока непонятно, УЗ и Райкович говорят об одном и том же объекте, или же о разных.
Атака РФ по железнодорожным путям
Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуры Украины, которая продолжается до сих пор.
Напомним, 17 сентября УЗ сообщила, что россияне ударили по железной дороге, в результате чего было обесточивания и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.