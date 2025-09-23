В Украине задерживается ряд поездов из-за атаки РФ: "Укрзализныця" назвала рейсы

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов и повреждения ряд поездов едут с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" и канал главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"Вследствие вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками", - информирует УЗ.

Также компания уточнила, что задержки касается рейсов

№54 Одесса - Днепр;

№254 Одесса - Кривой Рог;

№51 Одесса - Запорожье;

№128 Львов - Запорожье;

№92 Одесса - Краматорск.

В то же время глава Кировоградской ОГА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.

Однако пока непонятно, УЗ и Райкович говорят об одном и том же объекте, или же о разных.