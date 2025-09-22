Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Около 22:20 в Одессе был объявлен сигнал воздушной тревоги - сначала сообщалось об угрозе ударных дронов.

А уже в 21:00 в городе объявили угрозу баллистического удара. А уже через несколько минут в Одессе прогремели взрывы. По состоянию на 21:10 о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Стоит заметить, что кроме угрозы баллистического удара в ряде областей объявлена тревога из-за ударных дронов типа "Шахед".

