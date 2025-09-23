В Запорожье из-за ударов авиабомбами погиб человек

Запорожье в ночь на 23 сентября было атаковано авиабомбами. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он проинформировал, что авиабомбы РФ попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что сегодня была вторая ночью подряд, когда Россия массированно атакует Запорожье авиабомбами.

Ночью Федоров информировал, что предварительно, враг ударил по городу шестью фугасными авиабомбами. Под ударом была гражданская инфраструктура и жилье людей, в результате чего начались пожары.

Параллельно в ГСЧС писали, что попадание было на территории частного домовладения, где разрушен дом и взрывной волной повреждены соседние здания.

Также мы писали, что под утро 22 августа, россияне тоже атаковали Запорожье авиабомбами. В результате обстрела горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека.