Россияне ударили по Чернигову дронами: враг атаковал объект критической инфраструктуры

В понедельник вечером, 22 сентября, в Чернигове прогремела серия взрывов. Враг атаковал город дронами, а именно - объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА. Информация по последствиям уточняется. Находитесь в безопасных места", - написал он в 23:21.

Через небольшой промежуток Брижинский сообщил, что в городе был слышен второй взрыв. По его словам, враг атакует один из объектов критической инфраструктуры.

Также начальник ГВА уточнил, что по состоянию на 23:47 пострадавших нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Причина сигнала - фиксация вражеских дронов.