ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по Чернигову дронами: враг атаковал объект критической инфраструктуры

Понедельник 22 сентября 2025 23:54
UA EN RU
Россияне ударили по Чернигову дронами: враг атаковал объект критической инфраструктуры Фото: пострадавших в результате атаки нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник вечером, 22 сентября, в Чернигове прогремела серия взрывов. Враг атаковал город дронами, а именно - объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

"В черте города был зафиксирован взрыв БпЛА. Информация по последствиям уточняется. Находитесь в безопасных места", - написал он в 23:21.

Через небольшой промежуток Брижинский сообщил, что в городе был слышен второй взрыв. По его словам, враг атакует один из объектов критической инфраструктуры.

Также начальник ГВА уточнил, что по состоянию на 23:47 пострадавших нет.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Причина сигнала - фиксация вражеских дронов.

Россияне ударили по Чернигову дронами: враг атаковал объект критической инфраструктуры

Атаки РФ на Чернигов

Напомним, что россияне время от времени атакуют Чернигов дронами, применяя для атак дроны и ракеты различных типов.

Например, вечером 20 сентября город был под атакой беспилотников. В результате обстрела была повреждена транспортная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"