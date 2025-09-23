ua en ru
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно

Кировоградская область, Вторник 23 сентября 2025 07:50
РФ ударила дронами по объекту инфраструктуры на Кировоградщине: что известно Фото: ночью под удары беспилотников попала Кировоградщина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские ударные беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. На месте попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича и ГСЧС Украины.

Руководитель областной администрации отметил, что в результате атаки БпЛА возник пожар на объекте инфраструктуры в одном из районов области.

По словам Райковича, о пострадавших информация не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. Сейчас пожар локализован.

В ГСЧС отметили, что от областного управления к ликвидации последствий привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники.

"Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - сообщили в ведомстве.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram/50093)

Ночная атака российских дронов 23 сентября

Минувшей ночью российские захватчики обстреливали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

На фоне атаки беспилотников прогремели взрывы в Одессе.

Также враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Запорожье ночью снова оказалось под ударом управляемых авиабомб и дрона. В городе повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.

Кроме того, в результате ночных ударов повреждена инфраструктура "Укрзализныци", ряд поездов курсируют с задержками.

