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Прилет в университет, горят дома: фото и видео последствий атаки на Запорожье

Понедельник 07 июля 2025 11:18
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Прилет в университет, горят дома: фото и видео последствий атаки на Запорожье Фото: Россия атаковала Запорожье "Шахедами" 7 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром понедельника, 7 июля, массированно атаковала Запорожье дронами типа "Шахед". Зафиксировано шесть ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным Федорова, было зафиксировано шесть ударов "Шахедами" по городу. Предварительно, было известно о 10 пострадавших.

Федоров также показал видео с последствиями утренней атаки на город.

Кроме этого в Запорожье было повреждено здание университета, на опубликованном фото видно, что там пылает крыша.
Прилет в университет, горят дома: фото и видео последствий атаки на Запорожье

Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:

  • городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;
  • горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508.
Фото: Россия атаковала Запорожье "Шахедами" 7 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ночная атака РФ по Украине

Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.

В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения. А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.

А вот о последствиях атаки по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме этого Харьков повторно подвергся массированной атаке дронов. Под вражеский удар предварительно попал Холодногорский район. Зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.

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Запорожье Война в Украине Атака дронов
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