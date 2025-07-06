Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак

Россия ударами по ТЦК пытается сорвать мобилизацию в Украине. Это не первая попытка врага и они могут продолжаться.

"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - отметил спикер.

Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.

По его словам, эти три атаки, которые произошли на ТЦК и СП в последнее время - в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге - являются продолжением этой кампании.

"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.