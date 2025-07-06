Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия ударами по ТЦК пытается сорвать мобилизацию в Украине. Это не первая попытка врага и они могут продолжаться.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - отметил спикер.
Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.
По его словам, эти три атаки, которые произошли на ТЦК и СП в последнее время - в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге - являются продолжением этой кампании.
"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.
Атаки на ТЦК
За последнюю неделю российские оккупанты три раза били по территориальным центрам комплектования в Украине. Так, 30 июня захватчики ударили дроном рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге. Потерь среди личного состава удалось избежать.
Уже 3 июля оккупанты атаковали два ТЦК в Полтаве. Сухопутные войска ВСУ сообщили о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Также было другое попадание возле Полтавского областного ТЦК и СП.
Сегодня, 6 июля, российские дроны ударили по зданию ТЦК в Кременчуге Полтавской области.
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