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"Прилеты" в жилмассивах и пострадавшие: что известно о повторной атаке на Харьков

Понедельник 07 июля 2025 10:36
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"Прилеты" в жилмассивах и пострадавшие: что известно о повторной атаке на Харьков Фото: В Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня 7 июля в Харькове раздались звуки взрывов. Враг атакует город ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы ОГА Олега Синегубова.

Под вражеский удар предварительно попал Холодногорский район. Зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва.

Первые сообщения об атаке появились около 10:20 утра.

Как сообщил мэр Терехов, в городе было слышно три "прилета", ориентировочно в Холодногорском районе.

Через несколько минут он заявил о взрыве. По состоянию на 10:30 утра в небе над городом оставались боевые дроны.

"Над городом еще есть боевые дроны. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Синегубов подтвердил атаку на Холодногорский район. По его словам, угроза ударных БпЛА остается, поэтому жителей призвали не покидать укрытия до завершения тревоги.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Угроза ударных БпЛА для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - отметил Синегубов.

Впоследствии Терехов сообщил, что в результате шести последних "прилетов" есть пострадавшие. Данные пока уточняются.

Обновлено

Мэр города сообщил в 10:39, что по предварительной информации известно о тяжело раненной женщине.

Также, сейчас в частном секторе Холодногорского района горит дом.

По состоянию на 10:51 стало известно, что вналсдидок последнего обстрела города зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто.

Сейчас есть информация о трех пострадавших в Холодногорском районе Харькова, двое из них в тяжелом состоянии.

На местах работают медики и все профильные службы.

В 11:03 стало известно, что количество пострадавших возросло до 7 - в результате последней атаки по Харькову.

Сейчас осмотр мест продолжается. Врачи оказывают помощь всем раненым.

Обстрелы Харькова

Россияне регулярно обстреливают Харьков дронами и ракетами. Например, в ночь на 2 июля враг атаковал Новобаварский район города. В результате этого горели боксы технического обслуживания (СТО) и были другие повреждения.

Также мы писали, что в июне в Харькове был зафиксирован абсолютный месячный рекорд по количеству воздушных атак с начала полномасштабной войны.

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