Россияне нарастили удары КАБами под Покровском: почему это проблема для ВСУ

В январе на Покровском направлении российские оккупанты увеличили количество ударов КАБами на 65%. Это стало проблемой для обороны украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По информации военных, январь 2026 года стал месяцем усиления работы вражеской тактической авиации на направлении Покровска и Мирнограда.

"За этот период враг сбросил на агломерацию 1340 авиабомб. Это - на 65% больше по сравнению с декабрем. Противник буквально стирает наши города и села с лица земли", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Отмечается, что тактическая авиация противника - самая большая проблема в сдерживании врага на Покровском направлении.

Как часто враг применяет авиаудары

Как отметили в ДШВ, в разные периоды россияне применяют авиаудары по-разному. Иногда 5 раз в сутки, а порой - более 20.

Часто это зависит от погоды: при ухудшении видимости россияне не в состоянии массово применять дроны, поэтому заменяют их авиаударами.

Экономят ли россияне КАБы

Для оккупантов не проблема потратить "полный пакет" авиабомб в одну точку.

"Недавно зафиксировали случай, когда противник решил уничтожить один наш миномет, который мешал продвигаться вражеской пехоте. И сбросил только на одну позицию - 6 КАБов", - рассказали в ДШВ.

Почему ВСУ не сбивают вражескую авиацию

Как объяснили военные, вражеская авиация сбрасывает КАБы за десятки километров. Поэтому даже если подтянуть ПВО тактического или оперативного уровня до "нуля", самолеты часто остаются вне зоны досягаемости.

Фото: максимальная зона досягаемости ПВО тактического и оперативного уровней ВСУ и пусковые рубежи вражеской тактической авиации (t.me/corps7DSH)