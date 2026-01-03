ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Север Покровска контролируют Силы обороны, под Мирноградом враг несет потери

Украина, Суббота 03 января 2026 21:51
UA EN RU
Север Покровска контролируют Силы обороны, под Мирноградом враг несет потери Фото: ВСУ контролируют север Покровска (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские войска в течение суток 49 раз атаковали позиции Сил обороны Украины на востоке. Украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

Подразделения Сил обороны Украины сдерживают активное наступление противника и с начала текущих суток отбили 49 вражеских штурмов.

Ожесточенные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где украинские защитники ведут активную оборону и наносят врагу значительные потери в живой силе.

На Покровском направлении российские войска 16 раз атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Белицкого. Одно боестолкновение по состоянию на вечер продолжается.

В то же время Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска.

В Мирнограде украинские подразделения надежно держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу.

Отдельно отмечается, что логистическая ситуация остается сложной, однако командование принимает меры для расширения логистических коридоров в направлении Мирнограда, чтобы усилить возможности снабжения и поддержки подразделений.

Покровско-Мирноградское направление

Направление остается одним из ключевых на востоке Украины из-за стратегического значения населенных пунктов и логистических путей. В течение последних недель российские войска усилили давление в этом районе, пытаясь прорвать украинскую оборону и усложнить обеспечение ВСУ.

Ранее в Группировке войск "Восток" сообщали о росте количества штурмовых действий противника и активном применении пехоты при поддержке артиллерии.

В то же время Силы обороны продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери и не допуская продвижения вглубь обороны.

Напомним, что командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.

Российские войска не прекращают попыток захватить Покровск, однако, застряв в городских боях, были вынуждены изменить тактику наступления. Об этом заявил командир 7-го корпуса штурмовых рейнджеров ДШВ Евгений Ласийчук.

Также бойцы 7-го корпуса ДШВ обнародовали редкие кадры с передовой, которые демонстрируют условия, в которых украинские защитники ежедневно сдерживают продвижение российских сил.

Кроме того, ранее сообщалось, что 19 декабря Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию вблизи Покровска, в результате которой было уничтожено значительное скопление вражеской бронетехники. Среди потерь противника - ЗРК "Оса", танки, боевые бронированные машины и другая техника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Миргород Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем