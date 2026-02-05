Россия готовит наступление на Константиновку по "покровскому сценарию", - ISW

Войска армии РФ пытаются воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которую ранее уже успешно применяли в Покровске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что задумали

По данным ISW, в районе Константиновка-Дружковка армия РФ активизировала кампанию воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций против Константиновки, используя уроки, полученные во время Покровска.

Аналитики обратили внимание на сообщение командира украинской бригады, действующей на Константиновском направлении.

По его словам, в последнее время российские войска сосредотачивают усилия не на непосредственных штурмах, а на перекрытии украинской логистики. Частично это связано с минусовыми температурами.

В частности, россияне наблюдают за украинскими наземными линиями связи, наносят удары по ним и дистанционно минируют маршруты с помощью FPV-дронов и так называемых "спящих" беспилотников.

Также они устраивают дроновые засады и пытаются уничтожать украинские беспилотные наземные транспортные средства (БНТ).

Охота на операторов дронов

Поэтому украинские силы вынуждены активнее использовать БНТ для снабжения подразделений в Константиновке.

Командир сообщил, что в январе 2026 года использование таких систем выросло вдвое, а потребность в доступных по цене БНТ остается критической.

Кроме того, российские войска предоставляют приоритет атакам на украинских операторов дронов. Для этого они применяют управляемые авиабомбы, беспилотники типа "Молния" и другие БПЛА с функцией обнаружения позиций.

Представитель другой украинской бригады, которая действует в районе Константиновка-Дружковка, еще 8 января заявлял, что в 2025 году дальность полета российских беспилотников существенно возросла, что значительно усложняет доступ украинских войск к городу.

"Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести новую схему кампании, которую Россия успешно применяла в Покровске, а затем и в восточной Запорожской области", - пояснили в ISW.

В результате это позволило РФ создать бреши в украинской системе дронов и продвинуться на этих направлениях осенью 2025 года.