Россия пошла в механизированный штурм под Покровском: чем все закончилось
Российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов. Бои в районе населенного пункта продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпуса ДШВ.
Активизация врага на Покровском направлении
В полосе ответственности 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ зафиксирован рост активности российских войск на направлении Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска.
Оккупанты пытаются усилить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.
Механизированный штурм с бронетехникой
Российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта, применив три единицы бронетехники. Таким образом противник пытался ускорить наступление из-за провала тактики скрытой инфильтрации.
Несмотря на частичный прорыв, развить успех врагу не удалось.
Действия украинских подразделений
155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями своевременно обнаружила противника и вступила в бой. Украинские военные уничтожали оккупантов как на подступах к селу, так и непосредственно на его окраинах.
Потери врага и ситуация сейчас
В результате боя Силы обороны Украины уничтожили две единицы вражеской бронетехники и ликвидировали более 10 российских военных.
На одной из бронемашин противник в панике покинул поле боя. Сейчас продолжаются поиски и уничтожение остатков вражеской пехоты, в частности в пределах самого Гришино.
Поселок Гришино
Поселок Гришино расположен к северу от Покровской агломерации. Предыдущую попытку атаки на населенный пункт российские войска осуществили 10 декабря.
Тогда параллельно с механизированным штурмом южных окраин Покровска подразделения РФ пытались прорваться к Гришиному, используя колонну квадроциклов. Силы обороны Украины отбили атаку противника.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Гришино Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери.
Пожар возник после ударов в ночь на 27 октября. Информации о пострадавших не поступало.