Россия пошла в механизированный штурм под Покровском: чем все закончилось

Украина, Суббота 31 января 2026 14:55
UA EN RU
Иллюстративное фото: Россия пошла в механизированный штурм под Покровском (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов. Бои в районе населенного пункта продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпуса ДШВ.

Активизация врага на Покровском направлении

В полосе ответственности 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ зафиксирован рост активности российских войск на направлении Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска.

Оккупанты пытаются усилить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.

Механизированный штурм с бронетехникой

Российские войска предприняли попытку механизированного штурма населенного пункта, применив три единицы бронетехники. Таким образом противник пытался ускорить наступление из-за провала тактики скрытой инфильтрации.

Несмотря на частичный прорыв, развить успех врагу не удалось.
Россия пошла в механизированный штурм под Покровском: чем все закончилось

Действия украинских подразделений

155-я отдельная механизированная бригада имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями своевременно обнаружила противника и вступила в бой. Украинские военные уничтожали оккупантов как на подступах к селу, так и непосредственно на его окраинах.

Потери врага и ситуация сейчас

В результате боя Силы обороны Украины уничтожили две единицы вражеской бронетехники и ликвидировали более 10 российских военных.

На одной из бронемашин противник в панике покинул поле боя. Сейчас продолжаются поиски и уничтожение остатков вражеской пехоты, в частности в пределах самого Гришино.

Поселок Гришино

Поселок Гришино расположен к северу от Покровской агломерации. Предыдущую попытку атаки на населенный пункт российские войска осуществили 10 декабря.

Тогда параллельно с механизированным штурмом южных окраин Покровска подразделения РФ пытались прорваться к Гришиному, используя колонну квадроциклов. Силы обороны Украины отбили атаку противника.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Гришино Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери.

Пожар возник после ударов в ночь на 27 октября. Информации о пострадавших не поступало.

