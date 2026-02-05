ua en ru
Війна в Україні

Росіяни наростили удари КАБами під Покровськом: чому це проблема для ЗСУ

Покровськ, Донецька область, Четвер 05 лютого 2026 13:55
Росіяни наростили удари КАБами під Покровськом: чому це проблема для ЗСУ Фото: росіяни збільшили кількість ударів КАБами у районі Покровська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У січні на Покровському напрямку російські окупанти збільшили кількість ударів КАБами на 65%. Це стало проблемою для оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Читайте також: Росія готує наступ на Костянтинівку за "покровським сценарієм"

За інформацією військових, січень 2026 року став місяцем посилення роботи ворожої тактичної авіації на напрямку Покровська та Мирнограду.

"За цей період ворог скинув на агломерацію 1340 авіабомб. Це - на 65% більше порівняно з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця землі", - зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що тактична авіація противника - найбільша проблема у стримуванні ворога на Покровському напрямку.

Як часто ворог застосовує авіаудари

Як зазначили у ДШВ, у різні періоди росіяни застосовують авіаудари по-різному. Інколи 5 разів на добу, а деколи - понад 20.

Часто це залежить під погоди: при погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тож замінюють їх авіаударами.

Чи економлять росіяни КАБи

Для окупантів не проблема витратити "повний пакет" авіабомб в одну точку.

"Нещодавно зафіксували випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті. І скинув лише на одну позицію - 6 КАБів", - розповіли у ДШВ.

Чому ЗСУ не збивають ворожу авіацію

Як пояснили військові, ворожа авіація скидає КАБи за десятки кілометрів. Тому навіть якщо підтягнути ППО тактичного чи оперативного рівня до "нуля", літаки часто залишаються поза зоною досяжності.

Фото: максимальна зона досяжності ППО тактичного та оперативного рівнів ЗСУ та пускові рубежі ворожої тактичної авіації (t.me/corps7DSH)

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, українські військові контролюють північну частину Покровська й стримують наступальні дії противника на підступах до Мирнограда.

Раніше ми писали, що за даними 7 корпусу ДШВ, росіяни здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські військові відбили атаку, завдали втрат ворогу в бронетехніці та живій силі, але на той момент бої ще тривали.

Окрім цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами.

