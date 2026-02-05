Росіяни наростили удари КАБами під Покровськом: чому це проблема для ЗСУ

У січні на Покровському напрямку російські окупанти збільшили кількість ударів КАБами на 65%. Це стало проблемою для оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, січень 2026 року став місяцем посилення роботи ворожої тактичної авіації на напрямку Покровська та Мирнограду.

"За цей період ворог скинув на агломерацію 1340 авіабомб. Це - на 65% більше порівняно з груднем. Противник буквально стирає наші міста та села з лиця землі", - зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що тактична авіація противника - найбільша проблема у стримуванні ворога на Покровському напрямку.

Як часто ворог застосовує авіаудари

Як зазначили у ДШВ, у різні періоди росіяни застосовують авіаудари по-різному. Інколи 5 разів на добу, а деколи - понад 20.

Часто це залежить під погоди: при погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тож замінюють їх авіаударами.

Чи економлять росіяни КАБи

Для окупантів не проблема витратити "повний пакет" авіабомб в одну точку.

"Нещодавно зафіксували випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті. І скинув лише на одну позицію - 6 КАБів", - розповіли у ДШВ.

Чому ЗСУ не збивають ворожу авіацію

Як пояснили військові, ворожа авіація скидає КАБи за десятки кілометрів. Тому навіть якщо підтягнути ППО тактичного чи оперативного рівня до "нуля", літаки часто залишаються поза зоною досяжності.

Фото: максимальна зона досяжності ППО тактичного та оперативного рівнів ЗСУ та пускові рубежі ворожої тактичної авіації (t.me/corps7DSH)