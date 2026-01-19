РФ стягивает резервы к Покровску, враг ищет прорыв малыми группами, - Сырский

Оперативная обстановка на Покровском направлении остается напряженной. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние, где ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.

Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.

"В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета", - заявил Сырский.



Приоритет - сохранение жизни воинов и устойчивость обороны

Особое внимание было уделено сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений. По итогам докладов были определены приоритетные задачи для командиров, которые держат оборону на этом направлении.

Основной акцент сделан на:

повышении устойчивости обороны;

непрерывности логистического обеспечения;

эффективности огневого поражения;

слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления.

Также были отданы распоряжения по усилению поддержки украинских воинов, в частности за счет беспилотной составляющей.

"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области", - заявил Сырский.