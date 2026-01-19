РФ стягивает резервы к Покровску, враг ищет прорыв малыми группами, - Сырский
Оперативная обстановка на Покровском направлении остается напряженной. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние, где ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.
Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.
"В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета", - заявил Сырский.
Приоритет - сохранение жизни воинов и устойчивость обороны
Особое внимание было уделено сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений. По итогам докладов были определены приоритетные задачи для командиров, которые держат оборону на этом направлении.
Основной акцент сделан на:
- повышении устойчивости обороны;
- непрерывности логистического обеспечения;
- эффективности огневого поражения;
- слаженном взаимодействии между всеми уровнями управления.
Также были отданы распоряжения по усилению поддержки украинских воинов, в частности за счет беспилотной составляющей.
"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области", - заявил Сырский.
Ситуация на фронте
Ранее начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что украинской стороне известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупанты пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.
Он также отмечал о росте давления со стороны противника в Купянском районе, однако все попытки российских подразделений прорваться непосредственно к городу остаются безуспешными. Силы обороны удерживают контроль над ситуацией и эффективно пресекают попытки инфильтрации врага.
В то же время украинские военные контролируют северную часть Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.
По оценкам Института изучения войны, украинские подразделения достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.