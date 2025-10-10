Россияне атаковали Запорожье: загорелся дом, пострадали люди

Российские оккупанты в ночь на 10 октября снова атаковали Запорожье. В городе в результате вражеских ударов загорелось здание и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг наносит удары по Запорожью. В результате атаки произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали", - писал он.

В то же время Федоров добавил, что по всей области продолжается воздушная тревога, поэтому призвал людей до отбоя оставаться в безопасных местах.

Еще через некоторое время глава ОГА уточнил, что оккупанты нанесли по городу три удара. Вследствие этого загорелся жилой дом, также известно о двух раненых людях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.