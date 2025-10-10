В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие
В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили и вспыхнули пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу КГВА Тимура Ткаченко.
Так, в Печерском районе обломки БпЛА попали в шестиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома.
Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.
"Пострадали два человека, один из них госпитализирован, другому медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.
В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.
В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.
Обновлено 02:50
Кличко сообщил о вызове медиков в Оболонский район. Бригада выехала.
Несколько минут назад враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а в некоторых районах исчез свет.
Массированная дроновая атака России
В ночь на 10 октября российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы и работают силы ПВО.
В частности, враг ударил "Шахедами" по Запорожью. В городе загорелся дом и пострадали местные жители.
В Киеве из-за масштабной атаки могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.