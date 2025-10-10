ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие

Киев, Пятница 10 октября 2025 02:31
UA EN RU
В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Киеве горят жилые дома (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили и вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу КГВА Тимура Ткаченко.

Так, в Печерском районе обломки БпЛА попали в шестиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на 6-7 этажах 17-этажного дома.

Повреждены ряд квартир. Людей эвакуируют.

"Пострадали два человека, один из них госпитализирован, другому медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

В Голосеевском районе повреждены фасады двух жилых домов и два автомобиля.

В Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

Обновлено 02:50

Кличко сообщил о вызове медиков в Оболонский район. Бригада выехала.

Несколько минут назад враг атаковал Киев баллистическими ракетами. В городе наблюдаются перебои с электроэнергией, а в некоторых районах исчез свет.

Массированная дроновая атака России

В ночь на 10 октября российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы и работают силы ПВО.

В частности, враг ударил "Шахедами" по Запорожью. В городе загорелся дом и пострадали местные жители.

В Киеве из-за масштабной атаки могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Война в Украине Атака дронов
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны