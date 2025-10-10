В Киеве из-за атаки РФ повреждены дома: горит высотка, есть пострадавшие

В Киеве зафиксировано падение обломков сбитых российских дронов на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилые дома и автомобили и вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и главу КГВА Тимура Ткаченко.