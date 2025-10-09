Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов
Российские войска вечером 9 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:00.
По состоянию на 22:10 дроны фиксировались:
- на севере Сумщины, курс - южный;
- на западе от Сум, курс - юго-западный;
- на востоке Черниговщины, курс - южный и на юге, курс - западный;
- на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный и на юго-западе от Миргорода, курс - юго-восточный;
- на севере и западе Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- в центральной части Житомирщины, курс - западный/юго-западный;
- на севере Херсонщины, курс - западный/северо-западный;
- в направлении Сум с северо-востока;
- новые группы БПЛА заходят на Днепропетровщину (Никопольский р-н), курс - северо-западный.
В 22:18 "Шахеды" были замечены:
- в направлении Черкасс с востока;
- несколько десятков групп БпЛА на Сумщине и Черниговщине в южном/юго-западном направлениях;
- новые группы БпЛА на востоке Харьковщины в западном направлении.
По состоянию на 22:31 вражеские беспилотники двигались:
- новые группы на северо-востоке Черниговской области, курс - южный/юго-западный;
- на западе и в центральной части Сумской области, курс - южный/юго-западный;
- на востоке и севере Полтавской области, курс - южный/юго-западный на юге Полтавской области, курс - южный;
- южным курсом на/мимо Полтаву;
- на востоке и западе Житомирской области, курс - юго-западный;
- на севере Херсонской области и востоке Николаевской области, курс - северо-западный;
- над Никопольским р-ном Днепропетровской области, курс - северо-западный/северо-восточный;
- на севере Винницкой области, курс - юго-западный;
- на севере Хмельницкой области, курс - западный;
- на востоке Харьковской области, курс - западный.
По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядела так:
Обстрел Украины 9 октября
Напомним, в ночь на 9 октября в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в результате удара российскими беспилотниками. Есть попадание в порт, пятеро раненых и обесточивание.
Как проинформировал глава ОВА, большинство вражеских целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.
В результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании, на автозаправочной станции и на территории порта. Еще четыре частных дома повреждены.
Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с гражданским грузом, в частности с растительным маслом и древесными топливными пеллетами.