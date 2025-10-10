В Киеве прогремели мощные взрывы после атаки баллистики: в столице перебои со светом
В ночь на 10 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Военные зафиксировали в направлении столицы баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 02:30.
В то же время в городе прозвучала серия очень громких взрывов. Параллельно военные призвали быть киевлян в укрытие, а затем написали, что в направлении Киева зафиксировано еще одну баллистику.
Уже в 02:38 Воздушные силы зафиксировали новый вылет ракеты, после чего в Киеве снова раздались взрывы и временно в некоторых районах исчез свет.
Обновлено в 02:53
"Внимание! Столица страны находится под атакой вражеской баллистики и массированной атакой вражеских ударных БпЛА. Не покидайте укрытия до отбоя", - проинформировали военные.
Между тем в Минэнерго проинформировали, что россияне атакуют энергетическую инфраструктуру города.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:52 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрел Киева
Напомним, что россияне начиная с позднего вечера, 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно было слышно взрывы.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко официально предупредил, что в столице в результате массированный атаки РФ могут быть перебои со светом и водой.