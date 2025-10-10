В Киеве прогремели мощные взрывы после атаки баллистики: в столице перебои со светом

В ночь на 10 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Военные зафиксировали в направлении столицы баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 02:30.

В то же время в городе прозвучала серия очень громких взрывов. Параллельно военные призвали быть киевлян в укрытие, а затем написали, что в направлении Киева зафиксировано еще одну баллистику.

Уже в 02:38 Воздушные силы зафиксировали новый вылет ракеты, после чего в Киеве снова раздались взрывы и временно в некоторых районах исчез свет.

Обновлено в 02:53

"Внимание! Столица страны находится под атакой вражеской баллистики и массированной атакой вражеских ударных БпЛА. Не покидайте укрытия до отбоя", - проинформировали военные.

Между тем в Минэнерго проинформировали, что россияне атакуют энергетическую инфраструктуру города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:52 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.