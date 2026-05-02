Россияне с утра атакуют Харьков ударными дронами: бьют по домам и АЗС, есть раненые

В Харькове утром и в течение дня 2 мая зафиксировали серию ударов дронов, в частности по АЗС в нескольких районах. В результате атак есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова .

Главное: Серия атак в течение дня: 2 мая Харьков подвергся ударам дронов утром и после обеда - по меньшей мере в шести районах города.

Что известно о последствиях атаки

Около 6:30 утра в Холодногорском районе дрон попал по автомобилям - на месте возник пожар. В результате удара были уничтожены два авто, еще семь - повреждены. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Около 10:00 российские дроны атаковали Слободской район. По данным Синегубова, поврежден фасад и остекление окон здания, пострадавших не было.

Около 11:00 зафиксировали новые удары в Салтовском и Основянском районах.

В Основянском районе, по предварительным данным, дроны попали, в частности, по зданию автосалона. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии их количество возросло до трех.

"47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс", - сообщил Синегубов.

После обеда атаки продолжились. Около 14:00 зафиксировано попадание дронов по АЗС в Холодногорском, Основянском, Новобаварском и Киевском районах. Также удар пришелся по жилому дому в Шевченковском районе.

Синегубов уточнил, что по состоянию на 14:30 было известно как минимум о четырех пострадавших. Один из них, 62-летний мужчина, получил взрывные ранения и был госпитализирован. Другие получили острую реакцию на стресс.

Повреждены многоквартирный дом, территория двух АЗС.

Кроме того, в Новобаварском районе в результате удара вражеского БПЛА повреждена крыша частного жилого дома.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 7. В результате атаки произошли масштабные пожары и разрушения. Горели газовые емкости, авто, здания.