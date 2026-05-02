ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне с утра атакуют Харьков ударными дронами: бьют по домам и АЗС, есть раненые

15:40 02.05.2026 Сб
3 мин
Какие районы стали целями врага?
Мария Науменко, Елена Чупровская
Фото: последствия атаки дронов на Харьков (t.me/synegubov)
В Харькове утром и в течение дня 2 мая зафиксировали серию ударов дронов, в частности по АЗС в нескольких районах. В результате атак есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Главное:

  • Серия атак в течение дня: 2 мая Харьков подвергся ударам дронов утром и после обеда - по меньшей мере в шести районах города.
  • Цели ударов: атакованы АЗС в четырех районах, автосалон, многоквартирный и частный жилые дома.
  • Пострадавшие: по меньшей мере 7 человек, один 62-летний мужчина госпитализирован с взрывными ранениями.
  • Масштабные пожары: горели газовые емкости, автомобили и здания, возникли значительные разрушения.

Что известно о последствиях атаки

Около 6:30 утра в Холодногорском районе дрон попал по автомобилям - на месте возник пожар. В результате удара были уничтожены два авто, еще семь - повреждены. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Около 10:00 российские дроны атаковали Слободской район. По данным Синегубова, поврежден фасад и остекление окон здания, пострадавших не было.

Около 11:00 зафиксировали новые удары в Салтовском и Основянском районах.

В Основянском районе, по предварительным данным, дроны попали, в частности, по зданию автосалона. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии их количество возросло до трех.

"47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс", - сообщил Синегубов.

После обеда атаки продолжились. Около 14:00 зафиксировано попадание дронов по АЗС в Холодногорском, Основянском, Новобаварском и Киевском районах. Также удар пришелся по жилому дому в Шевченковском районе.

Фото: последствия атаки на Харьков 2 мая (t.me/dsns_telegram)

Синегубов уточнил, что по состоянию на 14:30 было известно как минимум о четырех пострадавших. Один из них, 62-летний мужчина, получил взрывные ранения и был госпитализирован. Другие получили острую реакцию на стресс.

Повреждены многоквартирный дом, территория двух АЗС.

Фото: в ГСЧС Харьковщины сообщили о последствиях атаки (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, в Новобаварском районе в результате удара вражеского БПЛА повреждена крыша частного жилого дома.

Фото: повреждены 2 АЗС, многоквартирный и частный дома в результате атаки (t.me/dsns_telegram)

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 7. В результате атаки произошли масштабные пожары и разрушения. Горели газовые емкости, авто, здания.

Напомним, вчера утром, 1 мая, российские войска атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали пять АЗС.

На двух из них, в Слободском районе города и в Чугуеве, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

АЗС Игорь Терехов Харьков Дрони Олег Синегубов
