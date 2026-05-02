Дрон РФ нарушил воздушное пространство Румынии во время ночной атаки на Одесскую область
Из-за российского дрона, который во время атаки РФ на Украину в ночь на 2 мая нарушил воздушное пространство Румынии, в стране поднимали F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"В ночь на субботу, 2 мая, Российская Федерация возобновила атаки на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Группа из двадцати беспилотников Российской Федерации была обнаружена радарами Министерства национальной обороны, которые двигались в направлении района города Измаил (Украина)", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.
Один из беспилотников кратковременно зашел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Хилия, после чего вернулся в сторону Украины.
"Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в национальное воздушное пространство в районе Хилии, который продолжил движение в направлении Исмаила", - уточнили в ведомстве.
В ответ Румыния подняла два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште. Одновременно в северной части уезда Тулча объявили воздушную тревогу - жители получили оповещение через систему RO-Alert.
По информации Минобороны Румынии, на украинском берегу Дуная раздались многочисленные взрывы.
Воздушную тревогу отменили около 02:50. В ведомстве добавили, что в режиме реального времени информируют союзников по НАТО о ситуации и поддерживают с ними постоянную связь.
Напомним, в ночь на 2 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали ряд городов Украины.
В Измаиле под ударом оказалась портовая инфраструктура.
В то же время, по данным Измаильской районной государственной администрации, силы противовоздушной обороны сработали эффективно - большинство вражеских беспилотников было сбито, а значительных разрушений удалось избежать.