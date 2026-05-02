ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия повредила газопровод на Запорожье, - "Нафтогаз"

18:35 02.05.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаках РФ за последние двое суток?
aimg Эдуард Ткач
Россия повредила газопровод на Запорожье, - "Нафтогаз"
Российские оккупанты в субботу, 2 мая, в очередной раз нанесли удары по объектам "Нафтогаза". За двое суток под атаку попали объекты в трех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

В частности, вчера под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области, из-за чего было зафиксировано повреждение оборудования. На месте событий работают специалисты "Нафтогаза" и продолжается оценка последствий.

Уже сегодня под удар попал газопровод в Запорожской области.

"Враг применил авиабомбу по газопроводу в Запорожской области. Вследствие этого часть потребителей временно осталась без газа. Ремонтные бригады готовы начать восстановление, как только это позволит ситуация с безопасностью, и координируют действия с военными", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня один из работников "Нафтогаза" получил ранения из-за обстрела в Днепропетровской области. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Также в компании добавили, что с начала 2026 года объекты "Нафтогаза" подверглись уже 99 атакам.

Удары по "Нафтогазу"

Напомним, 4 апреля россияне дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрела произошел пожар.

На следующий день председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что враг уже второй день подряд целенаправленно атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской и Сумской областях.

Больше по теме:
Нафтогаз Украины Российская Федерация Война в Украине
Новости
