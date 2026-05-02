Зеленский анонсировал новые кадровые изменения

17:15 02.05.2026 Сб
2 мин
Часть из них планируют принять уже на следующей неделе
aimg Елена Чупровская
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и заявил о предстоящих кадровых решениях в Кабмине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заметке Зеленского в Telegram.

Кадровые изменения: что известно

Зеленский подтвердил: вопрос усиления правительственных структур уже в работе.

"Обсудили и график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По некоторым кадровым позициям надо продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", - говорится в заявлении президента.

Другие позиции, вероятно, требуют согласования с депутатами.

Зеленский анонсировал новые кадровые измененияФото: Зеленский анонсировал новые кадровые решения в правительстве (инфографика РБК-Украина)

О чем договорились на встрече

На встрече также обсудили два ключевых блока вопросов: финансовая поддержка Украины от партнеров и кадровые изменения в правительстве.

По финансам - стороны скоординировали позиции в переговорах с международными партнерами. Речь шла о реализации уже достигнутых договоренностей.

"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", - говорится в заявлении президента.

Напомним, кадровые изменения в силовых структурах продолжаются. Зеленский подписал шесть указов о смене руководства СБУ в столице, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Также, как сообщало РБК-Украина, в марте 2026 года Зеленский отправил в отставку начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Тот попал под подозрение в коррупционной схеме на строительстве авиационных укрытий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
