Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и заявил о предстоящих кадровых решениях в Кабмине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заметке Зеленского в Telegram.
Кадровые изменения: что известно
Зеленский подтвердил: вопрос усиления правительственных структур уже в работе.
"Обсудили и график запланированного усиления правительственных структур: есть кадровые вопросы, которые требуют решения. По некоторым кадровым позициям надо продолжить диалог с парламентариями. Часть кадровых вопросов на уровне решений Кабинета Министров Украины договорились обеспечить на следующей неделе", - говорится в заявлении президента.
Другие позиции, вероятно, требуют согласования с депутатами.
О чем договорились на встрече
На встрече также обсудили два ключевых блока вопросов: финансовая поддержка Украины от партнеров и кадровые изменения в правительстве.
По финансам - стороны скоординировали позиции в переговорах с международными партнерами. Речь шла о реализации уже достигнутых договоренностей.
"Важно, чтобы каждый пакет поддержки, о котором было объявлено, реализовывался именно тогда, когда это действительно нужно", - говорится в заявлении президента.
Напомним, кадровые изменения в силовых структурах продолжаются. Зеленский подписал шесть указов о смене руководства СБУ в столице, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.
Также, как сообщало РБК-Украина, в марте 2026 года Зеленский отправил в отставку начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Тот попал под подозрение в коррупционной схеме на строительстве авиационных укрытий.