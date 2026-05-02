Россия с утра запустила на Украину более 200 дронов: сколько удалось сбить

20:00 02.05.2026 Сб
2 мин
Из всех дронов примерно половина - "Шахеды"
aimg Елена Чупровская
Россия с утра запустила на Украину более 200 дронов: сколько удалось сбить Фото: массированная атака дронов 2 мая (Getty Images)
2 мая украинская противовоздушная оборона отразила массированный удар - из более двух сотен беспилотников, летевших на Украину, сбито и подавлено 220. Атака еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

227 беспилотников с нескольких направлений

С 8:00 до 19:00 Россия запустила по Украине 227 ударных беспилотников. Среди них - дроны типов "Shahed" (в том числе реактивные), "Гербер", "Италмас" и другие. Около 135 из них - "шахеды".

Пуски зафиксировали с таких направлений:

  • Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия);
  • Гвардейское (временно оккупированный Крым).

В отражении атаки задействовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Фото: Россия днем 2 мая била по Украине ударными БПЛА (t.me/kpszsu)

Есть попадания

ПВО сбила и подавила 220 дронов на севере, юге, в центре и на западе страны. Несмотря на это:

  • 7 ударных беспилотников все же попали в 6 объектов;
  • обломки сбитых дронов упали еще на 5 локациях.

Воздушные силы отмечают: в воздушном пространстве до сих пор есть вражеские беспилотники.

Напомним, Харьков весь день страдал от отдельных ударов. Дроны попадали по жилым кварталам, автосалону и нескольким АЗС в разных районах города. По меньшей мере пять человек пострадали.

Также мы писали, что Россия повредила газопровод в Запорожье. За двое суток под атаку попали объекты в трех областях Украины.

Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
